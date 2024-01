Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Hundebiss: Hundehalter meldet sich auf Polizeiwache

Hamm (ots)

Nach dem Biss eines Hundes in ein Bein eines 11-Jährigen, hat sich am Donnerstag, 25. Januar, der Halter des Hundes auf der Polizeiwache in Bockum-Hövel gemeldet.

Der Mann hatte aus den lokalen Nachrichten erfahren, dass er gesucht werde. Er gab den Vorfall aus seiner Sicht zu Protokoll.(hei)

