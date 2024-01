POL-HAM: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Hamm-Pelkum (ots) - Unbekannte Einbrecher verschafften sich zwischen Dienstag, 23. Januar, 22 Uhr, und Mittwoch, 24. Januar, 7.45 Uhr, gewaltsam Zugang in einen Imbiss an der Kamener Straße. Nachdem der oder die Täter eine Fensterscheibe einschlugen und so in den Imbiss gelangten, flüchteten sie mit Bargeld als Diebesgut in unbekannte Richtung. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen bislang noch nicht vor. Hinweise zu dem Einbruch oder zu verdächtigen Personen nimmt ...

