Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gaststätte und Spielautomaten aufgebrochen

Hamm (ots)

Zwei Spielautomaten wurden am Donnerstag, 25. Januar in der Zeit zwischen 4:00 Uhr bis 9:00 Uhr in einer Gaststätte an der Ahlener Straße aufgebrochen. Zuvor verschafften sich der oder die unbekannten Täter Zutritt zum Gastraum, indem sie die Eingangstür aufbrachen. Aus den Spielgeräten wurde Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Zudem wurde diverse Gebinde mit alkoholischen Getränken entwendet. Der entstandene Sach- und Beuteschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Hinweise auf den bislang unbekannten Täter liegen nicht vor, diese nimmt die Polizei Hamm aber unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie elektronisch unter Hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell