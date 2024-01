POL-HAM: Personenkontrolle auf der Roonstraße: offener Haftbefehl und Diebesgut aus Taschendiebstahl

Hamm (ots) - Zwei Spielautomaten wurden am Donnerstag, 25. Januar in der Zeit zwischen 4:00 Uhr bis 9:00 Uhr in einer Gaststätte an der Ahlener Straße aufgebrochen. Zuvor verschafften sich der oder die unbekannten Täter Zutritt zum Gastraum, indem sie die Eingangstür aufbrachen. Aus den Spielgeräten wurde Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Zudem wurde diverse Gebinde mit alkoholischen Getränken ...

mehr