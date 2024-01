Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Protestaktionen der Landwirte im Cuxland - aktueller Stand

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven. Wie bereits angekündigt finden auch am heutigen Tage wieder verschiedene Protestaktionen der Landwirte statt. Derzeit findet eine größere Blockade auf der B73 im Bereich Altenbruch (Am Kanal/Lange Straße) statt. Es kommt bereits zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. In Bremerhaven werden die Zufahrten zum Hafen derzeit blockiert, was sich auch auf den Straßenverkehr im Landkreis auswirken kann.

Weitere Blockaden/Aktionen finden im Landkreis Cuxhaven, einschließlich BAB27, derzeit (noch) nicht statt. Dies kann sich jedoch jederzeit ändern.

Die Polizei weist alle Verkehrsteilnehmer darauf hin, die Verzögerungen beim Weg zur Arbeit und auch am Abend auf dem Weg wieder nach Haus einzukalkulieren und bitten um Verständnis für die Aktionen der Demonstrierenden. Informieren Sie sich rechtzeitig über mögliche Behinderungen und wählen Sie gegebenenfalls einen anderen Weg zur Arbeit oder nach Hause. Hinweise zu Störungen und Verhaltensempfehlungen werden auch über den Social Media-Kanal X (ehemals Twitter) der PI Cuxhaven unter dem Hashtag #bauernprotest abrufbar sein.

