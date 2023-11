POL-HPE: Hessische Wasserschutzpolizei probt mit spezialisierten Kräften für Gefahrenlagen auf dem Wasser

Lorch am Rhein (ots) - Mangelhafte Ortskenntnis und ein Abkommen vom Kurs wurde der dreiköpfigen französischen Besatzung eines elf Meter langen Kajütbootes am Samstagabend in Lorch zum Verhängnis. Beim Vorhaben, die Bootsliegeplätze des ortsansässigen Motorbootclubs zu verlassen, folgte der Bootsführer nicht dem sicheren Kurs der dortigen Autofähre und fuhr sich stromabwärts fest. Hierbei kam es zu keinen Personen- oder Sachschäden. Mit Hilfe der eingesetzten Boote ...

