Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeiberichte aus dem Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

Geestland/BAB27 - Unfall auf winterglatter Fahrbahn

Am Samstagmorgen (06.01.2024), gegen 06:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB27 in Fahrtrichtung Cuxhaven in Höhe der Anschlussstelle Debstedt. Ein 23-jähriger Bremerhavener war mit seinem Pkw VW Golf auf winterglatter Fahrbahn in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit alleinbeteiligt ins Schleudern geraten. Er kollidierte mit Mittelschutz- und Seitenschutzplanke. Anschließend kam er erst einige hundert Meter weiter auf dem Standstreifen zum Stehen. Der Pkw war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro am Pkw und den beschädigten Verkehrssicherungseinrichtungen. Der Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt. Nachdem der Schnee dann im Laufe des Tages infolge des Winterdienstes langsam auf der Fahrbahn schmolz, wurde zudem noch eine zunächst verborgene Ölspur sichtbar. Diese musste anschließend noch aufwendig beseitigt werden.

+++++ Bremerhaven/BAB27 - Unfall mit einer leicht verletzten Person

Ebenfalls am Samstagmorgen (06.01.2024), gegen 08:40 Uhr, kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall auf der BAB27 in Fahrtrichtung Walsrode. In Höhe der Anschlussstelle Geestemünde war ein 45-jähriger Bremerhavener mit seinem Transporter Renault zunächst auf winterglatter Fahrbahn infolge nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geraten. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit der Seitenschutzplanke und anschließend mit dem Pkw Dacia eines 58-Jährigen aus der Samtgemeinde Land Hadeln, welcher den Hauptfahrstreifen in gleicher Richtung befuhr. Dabei verletzte sich der 58-Jährige leicht und musste anschließend in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde ca. für die Dauer einer Stunde an der Anschlussstelle Geestemünde abgeleitet und konnte wieder direkt an der Auffahrt auf die BAB27 auffahren, da sich der Verkehrsunfall genau zwischen der Ab- und Auffahrt ereignet hatte. Es wurden entsprechende Verfahren gegen den 45-Jährigen, der unverletzt blieb, eingeleitet. Es entstand Sachschaden an den beteiligten Kraftfahrzeugen und Verkehrssicherungseinrichtungen in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Außerdem kam es gestern zu mindestens drei weiteren glättebedingten Verkehrsunfällen auf Nebenstrecken im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Geestland. Hier blieb es aber glücklicherweise bei Blechschäden. Die Polizei rät deshalb aber weiterhin zu besonderer Vorsicht, da die Wetteraussichten winterglatte Fahrbahnen auch in den kommenden Tagen erwarten lassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell