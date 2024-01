Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Ausheben diverser Gullideckel in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In der Nacht zum heutigen Freitag (05.01.2024) haben unbekannte Täter diverse Gullideckel in der Altenwalder Chaussee und Am Böhlgraben herausgehoben und auf der Fahrbahn platziert. Ein 43-jähriger Mann aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste fuhr mit seinem PKW über einen offenen Schachtdeckel. Es entstand Sachschaden am PKW. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

