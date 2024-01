POL-CUX: Silvesterbilanz der Polizeiinspektion Cuxhaven - Menschen im Cuxland feiern weitestgehend friedlich ins neue Jahr

Cuxhaven (ots) - Samtgemeinde Börde Lahmstedt/ Hollnseth - Pkw prallt gegen Baum; junge Fahrzeugführerin wird schwer verletzt Am Samstag, den 30.12.2023, gegen 20:40 Uhr, befuhr eine 25-Jährige aus dem Bereich Geestland mit ihrem Pkw in der Gemarkung Hollnseth die Bundesstraße 495 in Richtung Bremervörde. In einer Rechtskurve kurz hinter der Einmündung Petersdorf geriet sie aus unbekannter Ursache ins Schleudern, ...

