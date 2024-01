Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

Geestland/Elmlohe - Verkehrsunfall auf einer überfluteten Straße mit 3 Leichtverletzten

Am 31.12.2023, um 16:10 Uhr, fuhr ein 84-jähriger Bremerhavener mit seinem Volvo in die überflutete Straße Am Brinker Moor ein und blieb dort auf Grund der hüfthohen Wassertiefe stecken. Es drang eiskaltes Wasser ins Fahrzeuginnere. Der Fahrer sowie zwei weitere Fahrzeuginsassen, ein 87-jähriger und eine 82-jährige aus Witten, waren unterkühlt und wurden in ein Bremerhavener Krankenhaus verbracht.

