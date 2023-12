Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeiberichte aus dem Bereich Schiffdorf

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf/ OT Geestenseth - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Zwischen dem 26.12.2023 und dem 27.12.2023 kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Schuppen in der Bogenstraße in Schiffdorf, OT Geestenseth. Unbekannte Täter beschädigten die Scheiben eines Schuppens, indem sie möglicherweise diese mittels eines Steins einwarfen.

Wer Hinweise zu den möglichen Tätern geben kann, möge sich unter der Tel.-Nr. 04706-948-0 beim PK Schiffdorf melden.

+++++ Loxstedt/ OT Düring - Zeugenaufruf nach Einbruch in Schützenvereinsheim

Zwischen dem 27.12.2023 und dem 30.12.2023 brachen unbekannte Täter in die Lagerräume des Schützenvereins in Düring, Stinstedter Weg, ein und entwendeten dort gelagerte alkoholische Getränke.

Wer Hinweise zu den möglichen Tätern geben kann, möge sich unter der Tel.-Nr. 04706-948-0 beim PK Schiffdorf melden.

