Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen - Weigheim, K 5916, Lkr. Tuttlingen) Unfall bei einem Überholvorgang - 30.000 Euro Schaden

Trossingen - Weigheim, K 5916, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem Unfall bei einem Überholvorgang und einem Gesamtschaden an einem Audi A4 und an einer Sattelzugmaschine der Marke Scania in Höhe von rund 30.000 Euro ist es am Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße 5916 zwischen Trossingen und Weigheim gekommen. Auf der Fahrt in Richtung Weigheim überholte ein 41-jähriger Fahrer eines Audis gegen 06.45 Uhr kurz nach dem Ortsausgang Trossingen im Bereich einer Kurve einen vorausfahrenden Sattelzug-Lastwagen, obwohl sich aus Richtung Weigheim Gegenverkehr näherte. Aufgrund des herannahenden Gegenverkehrs brach der Audi-Fahrer frühzeitig den Überholvorgang ab und touchierte beim Wiedereinscheren nach rechts die Zugmaschine des Sattelzug-Lastwagens. Zudem musste der Entgegenkommende abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem überholenden Audi zu verhindern. Glücklicherweise kamen bei dem Unfall keine Personen zu Schaden. Der nicht mehr fahrbereite Audi musste abgeschleppt werden. Der Audi-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen des gefährlichen Überholmanövers und der Verursachung des Unfalls verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell