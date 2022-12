POL-PB: Audi Q7 nachts gestohlen

Paderborn (ots) - (mb) In der Nacht zu Donnerstag sind an der Goerdelerstraße und an der Roeingstraße mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt worden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und Sachbeschädigungen. Gegen 01.15 Uhr wurden die ersten Mülltonnenbrände an der Roeingstraße gemeldet. An der Straße brannten mehrere 240-Liter-Mülltonnen. Als die erste Polizeistreife am Brandort eintraf, konnten weitere Mülltonnen von den Polizisten aus dem Gefahrenbereich ...

mehr