POL-PB: Welle betrügerischer Anrufe dauert weiter an

Altenbeken (ots) - (mb) Am Mittwoch, 14.12.2022, sind in Altenbeken und Buke tagsüber zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser verübt worden. Am Ludwigweg gelangten die Einbrecher durch Nachbargärten auf das Grundstück des betroffenen Einfamilienhauses. In einem kurzen Zeitraum, zwischen 17.30 Uhr und 18.10 Uhr, schlugen die Täter ein Fenster ein und kletterten in das Haus. Sie suchten in gesamten Haus nach Wertsachen, öffneten Schränke und Schubladen. In Altenbeken-Buke ...

