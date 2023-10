Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach

Kreis Rottweil) Unfall im Kirchbergtunnel

eine Person leichtverletzt (11.10.2023)

Schiltach (ots)

Einen folgenschweren Unfall verursacht hat am frühen Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr eine Autofahrerin auf der Bundesstraße 294 im Kirchbergtunnel. Eine 23-jähirge VW Polo-Fahrerin geriet auf der Fahrt in Richtung Schramberg auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte sie zunächst einen mit sechs Personen besetzten VW-Bus, bevor sie frontal mit einem VW-Passat einer 29-Jährigen zusammenstieß. Die Unfallverursacherin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 59-jährige Fahrer des VW Bus sowie die restlichen Insassen blieben, ebenso wie die allein im VW Passat sitzende Fahrerin, unverletzt. Beide frontal zusammen gestoßenen VW hatten nach dem Unfall nur noch Schrottwert. Der Schaden hier beläuft sich auf insgesamt rund 50.000 Euro. Den Schaden am VW Bus schätzte die Polizei auf etwa 20.000 Euro. Die Feuerwehr Schiltach war mit 18 Helfern am Einsatzort. Für die Unfallaufnahme musste die Polizei den Straßentunnel für etwa zwei Stunden komplett sperren und richtete eine örtliche Umleitung ein.

