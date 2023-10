Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/ Lkr. Rottweil) Autofahrer kommt von der Straße ab und verletzt sich (11.10.2023)

Sulz am Neckar (ots)

Zu einem Unfall ist es am Mittwochabend, gegen 19.15 Uhr, auf der Landesstraße 409 gekommen. Ein 72 Jahre alter Mann fuhr mit einem VW Polo auf der L 409 von Sulz in Richtung Hopfau. Kurz nach einer Linkskurve kam der Autofahrer nach rechts ins Grünbankett. Er steuerte dagegen, wodurch der VW ins Schlingern geriet und nach einem Zusammenstoß mit einem Hang auf der linken Seite sich überschlug und auf der Fahrerseite liegen blieb. Der 72-Jährige musste von der alarmierten Feuerwehr Sulz aus seinem Wagen befreit werden. Er kam mit leichten Verletzungen zur Untersuchung in eine Klinik. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das demolierte Auto, an dem Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand.

