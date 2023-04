Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunken am Straßenverkehr teilgenommen

Gera (ots)

Am 15.04.2023 stellten Beamte des Inspektionsdienstes Gera gegen 08:30 Uhr in der Feuerbachstraße in Gera im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines 62 - jährigen Fahrers eines VW Sharan fest, dass dieser nach Atemalkohol roch. Im Rahmen eines Testes bestätigte sich der Verdacht und die Messung wies ein Ergebnis von 1,39 Promille auf. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde vorläufig entzogen, eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell