LPI-G: Alles zum Thema: Ausbildung und Karrierechancen bei der Thüringer Polizei

Altenburg (ots) - Altenburg: Ein in der Geschwister-Scholl-Straße aufgestellter Baucontainer war Ziel unbekannter Diebe. In der Zeit vom 12.04.2023 bis 13.04.2023 brachen die Täter den Container gewaltsam auf und stahlen aus diesem diverse Werkzeuge. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / ...

mehr