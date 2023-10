Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 81-jähriger Radfahrer bei Stur schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen (11.10.2023)

Konstanz (ots)

Ein Radfahrer hat bei einem Sturz an der Einmündung der Fischenzstraße auf den Friedrich-Pecht-Weg am Mittwochmittag schwere Verletzungen erlitten. Gegen 13 Uhr fuhr ein 81 Jahre alter Mann mit einem Fahrrad auf der Fischenzstraße in Richtung Wallgutstraße. Kurz hinter der Brücke über die Europastraße bog der Mann nach rechts auf den Friedrich-Precht-Weg ab. Dabei kam er beim Abbiegen im abschüssigen Straßenverlauf zu Fall und verletzte sich schwer. Eine Besatzung eines Rettungswagens behandelte den zunächst bewusstlosen 81-Jährigen vor Ort und brachte in anschließend in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Sturz des Mannes beobachtet haben, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

