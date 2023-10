Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Jugendlicher Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet - Polizei sucht Zeugen.

Stockach (ots)

Das Polizeirevier Stockach sucht Zeugen zu einem Unfall, der am Mittwochnachmittag auf der Schillerstraße passiert ist. Gegen 15.15 Uhr fuhr ein 64-Jähriger mit einem Rennrad auf der Schillerstraße in Richtung Bahnhof. Auf Höhe der Volksbank prallte ein von rechts kommender jugendlicher Radfahrer in den 64-Jährigen der dabei zu Fall kam, sich jedoch nicht verletzte. In der Folge gab der Jugendliche an nach Hause zu fahren um seinen Ausweis zu holen, woraufhin er jedoch nicht mehr zur Unfallstelle zurückkehrte.

Zu ihm ist lediglich bekannt, dass er etwa 14-16 Jahre alt und mit einem schwarzen Mountainbike mit rotem Streifen am Oberrohr unterwegs war.

Am Rennrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Unfallzeugen und Personen, die Hinweise auf die Identität des flüchtigen Radlers geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0, zu melden.

