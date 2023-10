Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Büsingen am Hochrhein, K6154, Lkr. Konstanz) Mofafahrer streift Auto und stürzt (10.10.2023)

Büsingen am Hochrhein, K6154 (ots)

Ein junger Mofafahrer hat bei einem Unfall auf der Kreisstraße 6154 zwischen Büsingen und Herblingen am Dienstagnachmitttag Verletzungen erlitten. Der 14-Jährige fuhr mit einem Mofa von Büsingen in Richtung Herblingen. Dabei geriet er mit seinem Zweirad zu weit nach links, streifte einen entgegenkommenden VW Golf eines 27-Jährigen und stürzte. Er verletzte sich und musste durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.000 Euro.

