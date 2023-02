Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall beim Rückwärtsfahren

Bild-Infos

Download

Oberweiler im Tal (ots)

PKW-Fahrer übersieht nachfolgendes Fahrzeug. Am Donnerstagvormittag befuhr ein 57-Jähriger mit seinem PKW die Hauptstraße. Dabei "verpasste" er eine Abfahrt und hielt nach der Einmündung zu einer Seitenstraße an. Eine nachfolgende 61 Jahre alte PKW-Fahrerin hielt hinter ihm an. Der Unfallverursacher fuhr jedoch plötzlich zurück und auf das Fahrzeug der Frau auf. Durch den Aufprall entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell