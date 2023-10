Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Radlerin prallt in Autotür (11.10.2023)

Singen (ots)

Eine plötzlich geöffnete Autotür ist einer Radfahrerin am Mittwochnachmittag auf der Kreuzensteinstraße zum Verhängnis geworden. Eine 53-Jährige fuhr mit einem Damenrad auf der Kreuzsteinstraße, als ein am Fahrbahnrand parkender 47-Jähriger plötzlich die Tür eines BMW öffnete. Die Frau prallte dagegen, stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Am Auto entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, die Schadenshöhe am Fahrrad ist nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell