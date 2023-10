Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden/ Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf der Sulgener Straße- Hinweise erbeten (11.10.2023)

Aichhalden (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 6.30 Uhr und 16.15 Uhr, auf der Sulgener Straße. Ein Unbekannter beschädigte ein auf einem Parkplatz einer Firma abgestelltes Motorrad der Marke BMW R1200 GS und fuhr davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher erbittet die Polizei in Schramberg unter der Telefonnummer 07422 2701-0.

