Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Hemmoor

Cuxhaven (ots)

Samtgemeinde Börde Lahmstedt/ Hollnseth - Pkw prallt gegen Baum; junge Fahrzeugführerin wird schwer verletzt

Am Samstag, den 30.12.2023, gegen 20:40 Uhr, befuhr eine 25-Jährige aus dem Bereich Geestland mit ihrem Pkw in der Gemarkung Hollnseth die Bundesstraße 495 in Richtung Bremervörde. In einer Rechtskurve kurz hinter der Einmündung Petersdorf geriet sie aus unbekannter Ursache ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Straßenbaum. Anschließend wurde das Fahrzeug bedingt durch den Aufprall zurückgeschleudert und kam auf der Fahrbahn der Bundesstraße zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin wurde schwer verletzt mit einem RTW dem Krankenhaus zugeführt, wo sie zunächst zur stationären Behandlung verblieb. An dem Pkw Mitsubishi entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

