POL-CUX: Polizeiberichte auf dem Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

Geestland/ BAB 27 - Urkundenfälschung in zwei Fällen

Am Samstag, gegen 03:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Geestland einen Pkw der Marke Mercedes der auf der Autobahn 27 im Bereich Bremerhaven unterwegs war. Bei der Kontrolle händigte der 18-jährige Fahrzeugführer aus Bremerhaven einen Führerschein aus, der sich bei genauer Betrachtung als Fälschung herausstellte. Da dem 18-jährigen die Weiterfahrt untersagt wurde, wurde der Pkw von dem Beifahrer, einem 20-jährigen Bremerhavener, weiter geführt. Dieser konnte seinen Führerschein erst an dem Zielort der Männer vorlegen, wohin sie durch die Beamten begleitet wurden. Auch der Führerschein des zweiten Fahrers stellte sich als Fälschung heraus. Beide Führerscheine wurden sichergestellt. Zudem wurden gegen beide Personen Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Geestland/ OT Bad Bederkesa - Traktor fährt gegen Hauswand und flüchtet anschließend

Am Samstag, gegen 19:30 Uhr, wurde eine Verkehrsunfall im Handelspark in Bad Bederkesa gemeldet. Hier war eine landwirtschaftliche Zugmaschine beim Einparken auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes mit dem Frontlader gegen die Hausfassade gefahren. Anschließend fuhr die Zugmaschine davon. Aufmerksame Zeugen konnten das Kennzeichen ablesen und die Fahrzeugführerin beschreiben. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte die 16-jährige Unfallverursacherin aus Geestland ermittelt werden. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Der Schaden an der Hauswand wird auf 30.000 Euro geschätzt. An der Zugmaschine entstand nur geringer Schaden.

