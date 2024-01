Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Autohaus in Loxstedt-Nesse - insgesamt sechs PKW entwendet

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/Nesse. In der Zeit von Samstag (30.12.2023) bis zum gestrigen Morgen (02.01.2023) brachen bislang unbekannte Täter die Tür zu einem Geschäftscontainer eines Autohandels an der Wulsdorfer Straße auf. Aus dem Container wurden unter anderem mehrere Fahrzeugschlüssel entwendet, in Folge dessen sechs PKW entwendet wurden. Hierbei handelte es sich um:

- Skoda Octavia in schwarz, Baujahr 2014 - Audi A4 in schwarz, Baujahr 2009 - Mercedes B Klasse in silber, Baujahr 2014 - Ford C-Max in blau, Baujahr noch unbekannt - Volkswagen Polo in silber, Baujahr 2006 - Volkswagen T-Roc in schwarz, Baujahr 2018

Es enstanden Schäden im hohen fünfstelligen Eurobereich. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder den Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell