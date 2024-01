Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Jugendlicher verunfallt nach Ablenkung durch sein Smartphone mit PKW in Loxstedt ++++ PKW landet auf der Seite - Fahrzeugführerin alkoholisiert und unter Medikamenteneinfluss

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Am Mittwochabend (03.01.2024) kam es in der Mühlenstraße in Loxstedt zu einem Verkehrsunfall. Ein erst 16-jähriger Jugendlicher fuhr hierbei mit dem PKW seines Cousins unterwegs. Abgelenkt durch sein Smartphone kollidierte er mit einem ordnungsgemäß geparkten PKW eines 50-jährigen Loxstedters. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. An den PKW entstanden erhebliche Sachschäden. Der Jugendliche muss sich nun strafrechtlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Hagen im Bremischen. In der Nacht zum heutigen Freitag (05.01.2024) kam es gegen 00:20 Uhr im Buchenweg in Hagen zu einem Verkehrsunfall. Eine 64-jährige Frau aus Hagen verunfallte hierbei, ihr PKW landete auf der Fahrzeugseite auf einem angrenzenden Grundstrück. Die Frau wurde glücklicherweise nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurden Hinweise auf eine Beeinflussung durch Medikamente und Alkohol festgestellt. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

