Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Ungebetene Gäste suchen Wohnung heim/Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Flughafenstraße haben ungebetene Gäste am Freitag (07.07.), zwischen 7.00 und 14.45 Uhr, ihr Unwesen getrieben. Die Täter gelangten in das Haus und verschafften sich dort gewaltsam Zugang zu einer Wohnung. Dort entwendeten sie unter anderem Geld. Mit ihrer Beute traten sie die Flucht an. Zurück blieb ein Schaden, der sich auf mehrere Tausend Euro beläuft.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) zu melden (Rufnummer 06142/6960).

