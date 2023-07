Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim: Taxifahrer attackiert und bestohlen/Polizei sucht Zeugen

Ginsheim (ots)

Ein 46 Jahre alter Taxifahrer beförderte in der Nacht zum Samstag (08.07.), gegen 2.15 Uhr, einen jungen Mann von der Kostheimer Brücke in die Ulmenstraße/Ecke Holzweg. Dort angekommen traten aus dem Dunkeln zwei maskierte Unbekannte an das Taxi heran und stachen drei Reifen des Fahrzeugs platt. Zudem wurde der 46-Jährige mittels Reizgas attackiert. Das Trio flüchtete anschließend mit der Umhängetasche des Taxifahrers samt Bargeld zu Fuß vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief anschließend ergebnislos. Der Taxifahrer wurde von der Besatzung eines Rettungswagens an Ort und Stelle medizinisch versorgt.

Zur Personenbeschreibung des Fahrgastes ist bekannt, dass er 20 bis 25 Jahre alt sein dürfte, 1,70 bis 1,75 groß ist und dunkel gekleidet war. Der Mann war schlank und trug eine schwarze Basecap. Die beiden anderen Unbekannten können aufgrund der Maskierung nicht weiter beschrieben werden.

Die Beamten des Kommissariats 10 der Polizei in Rüsselsheim haben die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bitten um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06142/6960.

