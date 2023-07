Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Ost: Schmuck und Geld bei Einbruch erbeutet

Darmstadt (ots)

Der Wohnraum eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Fuhr-Straße geriet in der Zeit zwischen Samstag (8.7.) und Sonntag (8.7.) in das Visier Krimineller. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu der Wohnung im ersten Obergeschoss, durchwühlten dort die Schränke sowie Schubladen und flüchteten mit ihrer Beute, darunter Geld und Schmuck. Das Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

