POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Büttelborn (ots) - Am Samstag den 08.07.2023 ereignete sich in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr in Büttelborn im Berkacher Weg 2, auf dem Parkplatz vor dem Fitnessstudio, ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein geparkter schwarzer Audi A4 an der hinteren rechten Fahrzeugtür beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne den Unfall zu melden und seinen Pflichten nachzukommen. Der Schaden am Audi beläuft sich auf ca. 3000 EUR. Zeugen, die ...

mehr