Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mehrere Autos im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Mehrere Autos gerieten im Verlauf des vergangenen Wochenendes im Stadtgebiet Darmstadt in das Visier Krimineller.

In der Nacht zum Sonntag (8.-9.7.) verschafften sich die noch unbekannten Täter gewaltsam Zugang zu einem in der Hoffmannstraße geparkten braunen Citroen Berlingo und ließen daraus unter anderem eine Scheckkarte mitgehen.

Zwei weitere Fahrzeuge, ein blauer Dacia und ein Renault Clio, geparkt in der Pädagogstraße, wurden ebenfalls nach Beute durchwühlt. Hier wurden die Spuren der Täter am Sonntagnachmittag (9.7.) entdeckt und Anzeige bei der Polizei erstattet. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht ist Gegenstand der Ermittlungen.

In einer Tiefgarage am Luisenplatz hatten sich Diebe an einem weißen Mercedes Cabrio zu schaffen gemacht. Nach ersten Erkenntnissen zerschnitten sie das Dach und schnappten sich aus dem Innenraum Geld und Dokumente. Die Tat wurde am Freitagnachmittag (7.7.) entdeckt und der Tatzeitraum, zurückreichend bis zum Freitag (30.6.), datiert.

Das Kommissariat 21/22 ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Wer im Zusammenhang der beschriebenen Taten, verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern zu melden (Rufnummer 06151/969-0).

