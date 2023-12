Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 30.12.2023

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen Großefehn - Sachbeschädigung an Verkehrszeichen/Ortstafeln Am Freitagabend werden durch bislang unbekannte Täter in Großefehn in den Straßen Postweg und Oldendorfer Straße insgesamt vier Ortstafeln zunächst von den Pfosten abgeschraubt und anschließend verkehrt herum wieder angeschraubt. Dabei werden die Ortstafeln durch neue Löcher für die Befestigung beschädigt. An den Ortstafeln werden zudem Gummistiefel gehängt. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Wiesmoor um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 04944-914050 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Verkehrsgeschehen

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen Norden - Zeugen nach Diebstahl von E-Scooter gesucht Am Freitagabend zwischen 19:40 Uhr und 21:30 Uhr wurde in Norden im Bereich des Marktplatzes ein E-Scooter entwendet. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum im Bereich des dortigen Kiosks abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Bislang unbekannte Täter brachen das Schloss auf und entwendeten den E-Scooter. Zu der Zeit herrschte auf dem Marktplatz noch reger Betrieb, sodass durchaus Passanten den Diebstahl beobachtet haben könnten. Mögliche Zeugen, welche Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Norden unter Tel. 04931/9210 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Lütetsburg - Ohne Versicherung gefahren Am Freitagabend gegen 22:30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife auf der Landstraße in Lütetsburg einen 34-jährigen PKW-Fahrer. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug keine Versicherung bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Zudem wird sich der Mann aus Norden in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Sonstiges

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Verkehrsgeschehen

Sonstiges

