Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Ruhestörung : Polizist angegriffen und verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Ein verletzter Polizeibeamter, eine Strafanzeige wegen Widerstands und eine Ingewahrsamnahme, das ist das Ergebnis eines polizeilichen Routineeinsatzes am frühen Sonntagmorgen (28. Januar) auf der Amtsstraße. Gegen 01.08 Uhr war eine Streifenwagenbesatzung wegen einer Ruhestörung in das Mehrfamilienhaus gerufen worden. Dort angekommen wurden der 25-jährige Beamte und seine 40-jährige Kollegin im Treppenhaus unvermittelt von dem Wohnungsinhaber angegriffen. Der 28-Jährige gebärdete sich derart feindselig und impulsiv, dass er nur durch Unterstützung von vier weiteren Polizeibeamt/innen gebändigt werden konnte. Der verletzte Beamte begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Ein abschließendes medizinisches Untersuchungsergebnis steht noch aus. Die Ermittlungen dauern an.(es)

