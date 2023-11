Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Versuchter Fahrausweisautomatenaufbruch in Kenzingen und Zigarettenautomatenaufbruch am Bahnhof Herbolzheim - Bundespolizei bittet um Hinweise

Kenzingen / Herbolzheim (ots)

Unbekannte Täterschaft versuchte am frühen Samstagmorgen (25.11.2023), gegen 03:30 Uhr, am Bahnhof Kenzingen auf Bahnsteig 1, den dortigen Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn aufzubrechen. Als sich Einsatzkräfte der Bundespolizei dem Tatort näherten, flüchteten die zwei Tatverdächtigen vom Bahnhof in das anliegende Industriegebiet. Auf ihrer Flucht liefen die Täter im Bereich der dortigen Tullastraße, auch durch angrenzende Wohn- und Firmengelände. Bargeld wurde nicht erbeutet, es entstand jedoch am Fahrausweisautomaten erheblicher Sachschaden der noch nicht beziffert werden konnte.

Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (22.11.2023) wurde am Bahnhof Herbolzheim, auf dem dortigen Bahnsteig 1, ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Die unbekannte Täterschaft entwendete dabei Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der Automat wurde durch den Aufbruch vollständig zerstört. Der Sachschaden ist noch nicht bekannt.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen eingeleitet und sucht nun Zeuginnen und Zeugen. Insbesondere Anwohner in Kenzingen, die den Vorfall beobachtet haben oder verdächtige Spuren auf ihrem Grundstück festgestellt haben, oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

