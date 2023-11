Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter mit 8 Ausschreibungen festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Durch mehrere Gerichte und Staatsanwaltschaften wurde ein 26-Jähriger gesucht, der durch Einsatzkräfte der Bundespolizei bei der Einreise nach Deutschland kontrolliert und nun festgenommen wurde.

Die Einsatzkräfte kontrollierten den 26-Jährigen am Donnerstagabend als Reisenden in der grenzüberschreitenden Straßenbahn am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Der marokkanische Staatsangehörige konnte dabei keine Reisedokumente vorlegen. Seine Überprüfung ergab zwei Ausschreibungen zur Festnahme und sechs Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung. Zur Festnahme ausgeschrieben war der 26-Jährigen aufgrund von Vollstreckungshaftbefehlen wegen Diebstahl und Diebstahl mit Waffen. Die Aufenthaltsermittlungen bestehen aufgrund von Diebstahl, tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz, Bedrohung und besonders schweren Fall des Diebstahls. Der 26-Jährige wurde vor Ort festgenommen. Aufgrund der fehlenden Reisedokumente wurde durch die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen unerlaubter Einreise eingeleitet. Da der Gesuchte die geforderten Geldstrafen nicht aufbringen konnte wurde er zur Verbüßung der insgesamt 166-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell