Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreiseversuch mit gefälschten Dokumenten

Weil am Rhein (ots)

Mit gefälschten Dokumenten versuchte ein 25-Jähriger eine legale Einreise nach Deutschland vorzutäuschen. Der Täuschungsversuch scheiterte an den Einsatzkräften der Bundespolizei.

Die Einsatzkräfte kontrollierten den 25-Jährigen als Mitfahrer bei der Einreise am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Der Mann legte zur Kontrolle eine belgische Identitätskarte und einen belgischen Führerschein vor. Bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte Fälschungsmerkmale an beiden Dokumenten fest. Bei dem 25-Jährigen handelte es sich um einen kosovarische Staatsangehörigen. Gegen ihn wurde wegen einem Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz und wegen Urkundenfälschung ein Strafverfahren eingeleitet. Die gefälschten Dokumente wurden sichergestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde dem 25-Jährigen die Einreise nach Deutschland verweigert und er wurde in die Schweiz zurückgewiesen.

