BPOLI-WEIL: Gesuchter ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Laufenburg (ots)

Die Fahrt nach Deutschland hatte sich ein 39-Jähriger vermutlich anders vorgestellt. Eine Kontrolle der Bundespolizei beendete seine Fahrt zwischenzeitlich.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den deutschen Staatsangehörigen am Mittwochvormittag (22.11.23) bei der Einreise nach Deutschland am Grenzübergang Laufenburg. Der 39-Jährige legte dabei seine Schweizer Aufenthaltsbewilligung und einen Schweizer Führerschein vor. Die Überprüfung des Mannes ergab einen Vollstreckungshaftbefehl. Wegen Trunkenheit im Verkehr war der 39-Jährige zu einer Geldstrafe in Höhe von 4550 Euro verurteilt worden. Den geforderten Betrag konnte sich der Mann bringen lassen und so seine Verhaftung verhindern. Allerdings durfte er seine Fahrt im Anschluss nicht als Fahrzeugführer fortsetzen. Nach Rücksprache der Einsatzkräften mit der zuständigen Führerscheinstelle stand fest, dass der Mann in Deutschland kein Fahrzeug mehr führen darf. Weil er dies bei der Kontrolle jedoch getan hatte wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den 39-Jährigen eingeleitet. Anschließend durfte er seine Fahrt als Mitfahrer fortsetzen.

