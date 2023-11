BPOLI-WEIL: Drei Fahrausweisautomaten in Freiburg im Breisgau aufgebrochen

Weil am Rhein (ots) - Bei einer Grenzkontrolle am Autobahnübergang Weil am Rhein, konnte ein verbotener Stockdegen sichergestellt werden. Gegen einen 22-Jährigen ermittelt nun die Bundespolizei wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der türkische Staatsangehörige geriet am frühen Montagmorgen, den 20. November 2023 bei der Einreise nach Deutschland in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung ...

