Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Verbotener Schlagring bei Kontrolle entdeckt

Weil am Rhein (ots)

Bei der Grenzkontrolle am Übergang Weil am Rhein - Friedlingen, konnte ein verbotener Schlagring aus dem Verkehr gezogen werden. Die Waffe wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Ein 23-jähriger französischer Staatsangehöriger geriet am frühen Donnerstagmorgen, den 16. November 2023 bei der Einreise nach Deutschland in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs fanden die Einsatzkräfte einen zugriffsbereiten Schlagring. Da der Besitz und Gebrauch von Schlagringen in Deutschland per Gesetz verboten ist, stellte die Bundespolizei den Schlagring sicher und leitete ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

