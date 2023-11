Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Schweizer Grenze: Bundespolizei deckt falsche Identität auf

Weil am Rhein (ots)

Eine 46-Jährige ist beim Versuch mit einem ihr nicht zustehenden Ausweis nach Deutschland einzureisen gescheitert. Die Bundespolizei stellte den Ausweis sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Die Frau befand sich am frühen Sonntagmorgen, den 12. November 2023 mit dem Fernreisebus auf der Fahrt von Mailand nach Frankfurt am Main. Am Autobahnübergang Weil am Rhein kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei die 46-Jährige. Zur Kontrolle legte die Frau einen Ausweis der Vereinigten Arabischen Emirate vor, der jedoch nicht auf sie ausgestellt war. Zudem enthielt das Dokument gefälschte Stempelabdrücke. Ihren syrischen Ausweis führte sie im Gepäck mit. Nicht nur wegen des Verdachts des Ausweismißbrauchs, sondern auch wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz, leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren ein. Da die syrische Staatsangehörige während der Anzeigenaufnahme ein Schutzersuchen äußerte, erfolgte die Weiterleitung an die zuständige Landeserstaufnahmestelle. Den vorgelegten Ausweis stellte die Bundespolizei als Beweismittel sicher.

