BPOLI-WEIL: Drei Festnahmen in Rheinfelden

Rheinfelden (Baden) (ots)

Über 6000 Euro an geforderten Geldstrafen konnten die Einsatzkräfte der Bundespolizei bei drei mit Haftbefehlen gesuchten Personen vollstrecken.

Die erste Feststellung machten die Einsatzkräfte am Mittwochvormittag (22.11.23) bei der Kontrolle eines 32-Jährigen am Grenzübergang Rheinfelden - Autobahn. Der mazedonische Staatsangehörige konnte bei der Einreisekontrolle seinen gültigen Reisepass und einen gültigen Aufenthaltstitel vorlegen. Die Überprüfung des Mannes ergab drei Ausschreibungen zur Festnahme wegen Strafvollstreckungen. Wegen Bedrohung war eine Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro, wegen fahrlässiger Körperverletzung in Höhe von 800 Euro und wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz in Höhe von 1200 Euro gefordert. Der Gesucht konnte den Gesamtbetrag in Höhe von 3000 Euro aufbringen und anschließend seine Fahrt fortsetzen.

Noch höher war der Gesamtbetrag, den ein Ehepaar aufbringen musste, um die Einlieferung in Justizvollzugsanstalten zu verhindern. Die Einsatzkräfte kontrollierten die polnischen Staatsangehörigen am Mittwochnachmittag bei der Einreise. Die Überprüfung der 48-Jährigen ergab dabei zwei Vollstreckungshaftbefehle. Wegen Steuerhinterziehung war eine Geldstrafe in Höhe von 2880 Euro und wegen Betrug in Höhe von 600 Euro gegen die Frau verhängt worden. Gegen ihren 50-jährigen Ehemann bestand ein Erzwingungshaftbefehl wegen einer Ordnungswidrigkeit. Gefordert war ein Betrag von 400 Euro. Den Gesamtbetrag von 3880 Euro konnte das Paar vor Ort bezahlen und anschließend weiterreisen.

