Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zwei europaweitgesuchte Männer festgenommen

Rheinfelden / Weil am Rhein (ots)

Zwei Männer, die durch ihre Heimatländer zur Festnahme ausgeschrieben und europaweitgesucht worden waren, konnten durch Einsatzkräfte der Bundespolizei bei der Einreise nach Deutschland festgenommen werden.

Am Mittwochvormittag (22.11.23) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 35-Jährigen am Grenzübergang Rheinfelden - Autobahn. Dabei legte der Mann eine bulgarische Identitätskarte und einen griechischen Führerschein vor. Die Überprüfung des bulgarischen Staatsangehörigen ergab einen Treffer im Schengener Informationssystem (SIS). Durch Bulgarien war der Mann zum Zwecke der Auslieferung zur Festnahme ausgeschrieben. Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis war der Gesuchte dort zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Bei der Überprüfung der vorgelegten Dokumente stellten die Einsatzkräfte Fälschungsmerkmale fest. Die Falsifikate wurden sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den 35-Jährigen eingeleitet. Aufgrund des EU-Haftbefehls wurde der Mann vorläufig festgenommen, dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der zweite europaweitgesuchte Mann war ein 29-Jähriger, der durch die Bundespolizei am Mittwochnachmittag am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn kontrolliert wurde. Die Überprüfung des polnischen Staatsangehörigen ergab eine Ausschreibung im SIS durch Polen zur Festnahme mit dem Zweck der Auslieferung. Dem Gesuchten wird Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fälschung vorgeworfen. Der 29-Jährige wurde durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen, dem Haftrichter vorgeführt und anschließend ebenfalls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

