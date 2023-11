Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Auto kracht gegen Ampel und Baum

Zu schnell war wohl ein Audifahrer am Montag in Göppingen.

Ulm (ots)

Kurz nach 23.30 Uhr war ein 20-Jähriger mit seinem Audi SUV in der Roßbachstraße in Richtung Großeislinger Straße unterwegs. Dabei war er allem Anschein nach zu schnell und verlor kurz vor dem Kreisverkehr die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der SUV kam von der Straße ab und prallte zunächst gegen einen Ampelmast. Von dort wurde der Audi abgewiesen und schleuderte gegen mehrere größere Steine. Die Findlinge befanden sich auf dem Kreisverkehr. Anschließend stieß der Audi gegen zwei Bäume. Die standen ebenfalls im Kreisverkehr und einer davon wurde durch die Wucht des Aufpralls herausgerissen. Erst danach kam der stark beschädigte Pkw im Kreisverkehr zum Stehen. Der Unfallverursacher und sein gleichaltriger Beifahrer erlitten Verletzungen. Ein Rettungsdienst war vor Ort und behandelte die Verunfallten. Der Fahrer kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Das konnte er noch in der gleichen Nacht wieder verlassen. Die Verkehrspolizei Mühlhausen nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf und wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ulm von einem Sachverständigen unterstützt. Der Führerschein des 20-jährigen Fahrers wurde einbehalten. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Auto auf etwa 54.000 Euro. Ein Abschlepper barg den total beschädigten SUV. Den Schaden an der Ampelanlage und der Flur wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

