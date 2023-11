Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - In Schlangenlinien unterwegs

Am Montag zog die Polizei in Dornstadt einen Autofahrer aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Kurz vor 20.50 Uhr fuhr der 43-Jährige mit seinem BMW von Blaustein in Richtung Weidach. Zeugen beobachteten, wie der Autofahrer unsicher und in Schlangenlinien fuhr. Deshalb verständigten sie die Polizei. Die trafen den 43-Jährigen in Dornstadt an. Schnell ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer wohl Alkohol getrunken hatte. Dies bestätigte ein Test. Die Polizei nahm den betrunkenen Mann mit in ein Krankenhaus. Dort entnahm ihm eine Ärztin Blut. Die Fahrt war für den 43-Jährigen beendet. Den Mann muss nun mit einer Anzeige sowie einem Fahrverbot rechnen.

