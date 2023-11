Ulm (ots) - Zwischen 14.30 Uhr und 21.15 Uhr muss der Einbrecher in der Straße Im Trieb gewesen sein. Er ging zu einem Haus und schlug die Scheibe eines Fensters an der Terrasse ein. Der Täter öffnete das Fenster und entriegelte die Terrassentür. So kam er in das Haus. Dort suchte er in mehreren Räumen nach ...

