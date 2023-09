POL-W: W Zwei Verdächtige versuchen mit Auto zu flüchten

Wuppertal (ots) - Am 13.09.2023, gegen 23:15 Uhr, meldete sich eine Zeugin beim Notruf der Polizei einen Verdächtigen auf einer Kleingartenanlage an der Obere Lichtenplatzer Straße. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort einen 17-Jährigen festnehmen, der nach bisherigen Erkenntnissen zunächst ein Fenster der Gartenlaube aufgehebelt hatte, in der er angetroffen werden konnte. Neben diversem Diebesgut, welches in ...

