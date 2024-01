Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall und Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Crailsheim: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr befuhr ein 40-jähriger Ford-Fahrer die Landesstraße 2218 von Crailsheim in Richtung Ilshofen. Zwischen Maulach und Heinkenbusch kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Audi. Beide Fahrzeuge kamen nach dem Zusammenstoß von der Fahrbahn ab und kamen neben dieser zum Stehen. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde der Pkw einer 55-jährigen Mercedes-Fahrerin beschädigt, die hinter dem Ford in Richtung Ilshofen gefahren war. Auf der Fahrbahn entstand ein größeres Trümmerfeld. Der 21-jährige Fahrer des Audi wurde schwer, sein 22-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Auch der Ford-Fahrer wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand Schachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Die Fahrbahn musste zur Reinigung und Bergung der Fahrzeuge zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden. Ursache des Unfalls war nach ersten Ermittlungen die Alkoholbeeinflussung des Ford-Fahrers.

Schwäbisch Hall: Feuerwehreinsatz

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:12 Uhr fuhren Feuerwehr und Polizei wegen eines Brandalarmes in die Weidenhalde in Hessental. In einer dortigen Unterkunft war durch Essen auf dem Herd Rauch entstanden und hatte den Alarm ausgelöst. Es kam zu keinem Brand. Verletzt wurde niemand, Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Die Feuerwehr Schwäbisch Hall-Ost war mit 23 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen vor Ort.

