Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Aalen: Unfall mit Verletztem

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr befuhr ein 23-jähriger BMW-Fahrer die Auffahrt auf die B29 am Aalener Dreieck, auch "Aalener Brezel" genannt, in Richtung Schwäbisch Gmünd. Beim Ausfahren aus der Kurve drehte sich sein Fahrzeug und rutschte rückwärts nach rechts in den Graben. Dort überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt, der Sachschaden wurde auf ca. 7.000 Euro geschätzt. Ursache war laut erster Ermittlungen nicht angepasste Geschwindigkeit bei kältebedingter Glätte der Fahrbahn.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell